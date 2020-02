Haiterbach 23-Jähriger vergreift sich an Jungen

Beide Vorfälle haben sich laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft an aufeinanderfolgenden Tagen im August 2019 ereignet. In der Ortsmitte soll der Angeklagte die Geschlechtsteile eines zwölfjährigen Jungen angefasst und schmerzhaft gedrückt haben. Das gab er vor Gericht zu, aber nicht in der Absicht, ihm weh zu tun, sondern "aus Gaudi".