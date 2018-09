Haiterbach 11,1 Liter sind rekordverdächtig

Haiterbach-Oberschwandorf. "Die Wettkämpfe waren wieder richtig spannend und wir hatten echtes Glück mit dem Wetter", erklärte Abteilungskommandant Michael Edler mit Blick auf die gut besuchte Veranstaltung.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand erneut die historische Handpumpe von 1888, die bis 1952 ihren Dienst bei der Oberschwandorfer Feuerwehr geleistet hatte. Wie beschwerlich und schweißtreibend die Brandbekämpfung in früheren Zeiten war, konnten die Teilnehmer hautnah erleben, denn die historische Handspritze wird alleine mit Muskelkraft betrieben.

"Das sieht leicht aus, aber an der Pumpe ist es richtig anstrengend", weiß Michael Edler. Deshalb hatte sich früher auch praktisch das ganze Dorf an den Löscharbeiten beteiligt und an der Pumpe abgewechselt.