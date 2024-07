Hainbuchhecke in Hechingen: Fürstengartenfreunde fordern blickdichten Behang – Stadtverwaltung kontert

1 Die Hainbuchhecke am Fürstengarten bleibt ein Streitpunkt zwischen den Fürstengartenfreunden und der Stadtverwaltung. Foto: Rominger

Die Fürstengartenfreunde wollen die Rodung der Hainbuchhecke an der Zollernstraße nicht wahrhaben – und schreiben einen offenen Brief an die Stadtverwaltung. Diese kontert genervt.









Link kopiert



Die Fürstengartenfreunde lassen in Sachen Rodung der Hainbuchhecke an der Zollernstraße nicht locker. Diese wird in der Zeit, in der die Zollernstraße saniert wird, weichen müssen. Das machte Michael Werner, Leiter des Bautätigkeitsbereichs im Fachbereich Bau und Technik, auch so in der jüngsten Bauausschusssitzung deutlich. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 23. Juli, soll der Baubeschluss endgültig gefasst werden. Die Rodung der Hainbuchhecke ist laut Beschlussvorschlag vorgesehen – und wird so vom Bauausschuss auch empfohlen.