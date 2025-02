K.o.-Tropfen auf Fasnet in Sulgen? Jetzt meldet sich der betroffene Hexenverein zu Wort

Seit Wochen finden zahlreiche Fasnetsevents in der Region statt. Dort wird gefeiert, getanzt und zum Teil ordentlich getrunken. Auch die Gefahr von K.o-Tropfen schwingt dabei mit. Die Polizei spricht auch von einem Fall auf einem Hexenball in Schramberg-Sulgen, der Veranstalter hingegen weiß von nichts. So laufen die Ermittlungen.