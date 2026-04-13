Haigerlochs Partnerstadt: Bürger bestätigen Bürgermeisterin von Noyal-sur-Vilaine

Marielle Muret-Baudoin wurde als Bürgermeisterin in Noyal-sur-Vilaine wiedergewählt. Das freut auch die Partnerschaftsfreunde in Haigerloch.
Große Freude herrscht bei den langjährigen Freunden der deutsch-französischen Partnerschaft in Haigerloch, bei Bürgermeister Heiko Lebherz und den Verantwortlichen des „Fördervereins Städtefreundschaft Haigerloch-Noyal“ über das Ergebnis der Kommunalwahlen in Haigerlochs bretonischer Partnerstadt Noyal-sur-Vilaine an den beiden Wohlsonntagen 15. und 22. März. In beiden Wahlgängen erreichte die Liste „Unis pur Noyal“ („Vereint für Noyal“) die jeweilige Stimmenmehrheit.