Haigerlochs Partnerstadt: Bürger bestätigen Bürgermeisterin von Noyal-sur-Vilaine

​Große Freude herrscht bei den langjährigen Freunden der deutsch-französischen Partnerschaft in Haigerloch, bei Bürgermeister Heiko Lebherz und den Verantwortlichen des „Fördervereins Städtefreundschaft Haigerloch-Noyal“ über das Ergebnis der Kommunalwahlen in Haigerlochs bretonischer Partnerstadt Noyal-sur-Vilaine an den beiden Wohlsonntagen 15. und 22. März. In beiden Wahlgängen erreichte die Liste „Unis pur Noyal“ („Vereint für Noyal“) die jeweilige Stimmenmehrheit. ​

Im ersten Wahlgang am 15. März waren zunächst noch drei Listen zur Wahl angetreten und die Herausforderer von „Noyal avec vous“ („Noyal mit euch“) mit Listenführer Stéphane Lenfant erhielten 957 Stimmen (32,21 Prozent), die Liste „Changez Noyal“ („Verändert Noyal“) mit Listenführer Benoit Foucher erreichte 608 Stimmen (20,46 Prozent), während Bürgermeisterin Marielle Muret-Baudoin und ihre Liste 1406 Stimmen (42,47 Prozent), die Mehrheit erreichte. Noch deutlicher war das Wahlergebnis bei der Stichwahl am Sonntag, 22. März.​

Freundschaft seit 54 Jahren​

Die Liste „Changez Noyal“ trat nicht mehr an, vereinigte sich stattdessen mit „Noyal avec vous“ und die kombinierte Liste erhielt 1434 Stimmen (47,26 Prozent), während die Liste der bisherigen Bürgermeisterin Marielle Muret-Baudoin 1600 Stimmen (52,74 Prozent) erhielt und als Sieger 22 von insgesamt 29 Gemeinderatssitzen erreichte. Die Wahlbeteiligung lag im ersten Wahlgang bei 63,26 Prozent, im zweiten Wahlgang bei 64,35 Prozent.​

Der Haigerlocher Bürgermeister Heiko Lebherz übermittelte seiner Amtskollegin Glückwünsche zum Wahlerfolg, auch die Vorsitzenden des Haigerlocher Fördervereins Städtefreundschaft gratulierten zum großen Wahlerfolg, ebenso langjährig in der Partnerschaft engagierte Freunde gratulierten mit Geschenken.​

Nach ihrer Wahl durch den Noyaler Gemeinderat (siehe auch Infokasten) kann Marielle Muret-Baudoin somit in ihre dritte Amtszeit starten. 2014 wurde die 57-Jährige zum ersten Mal als Bürgermeisterin der 6000-Einwohner-Gemeinde nahe der Stadt Rennes gewählt. ​

Auch ihre Stellvertreterin (Adjointe) Marie-Claude Helsens wurde wiedergewählt. Die Kulturbürgermeisterin ist Haigerloch ebenfalls schon Jahrzehnte verbunden.​

Die Städtepartnerschaft zwischen Haigerloch und Noyal-sur-Vilaine besteht seit 54 Jahren. Interessant ist, dass es über die fünf Jahrzehnte der Partnerschaft in aller Regel Bürgermeister der Liste „Unis pour Noyal“ waren, welche die freundschaftlichen Begegnungen und partnerschaftlichen Kontakte unterstützten und pflegten. Begonnen hatte es mit Michel Loisel, Françoise Clanchin und Jacques Audrain, die alle mehrmals gewählt wurden.

Bürgermeister bekräftigen Verbindung​

Noch gut in Erinnerung sind sicherlich die beiden großen Feiern zum 50-jährigen Bestehen der Freundschaft in Noyal über Fronleichnam im Jahr 2022 sowie an Pfingsten im Jahr 2023 in Haigerloch zusammen mit den Tagen der Kunst und Kultur (TdKK). Etwas kurios: Noyals Bürgermeisterin Marielle Muret-Baudoin bekam es in dieser Zeit gleich mit zwei Haigerlocher Bürgermeistern zu tun.​

Noch beim Jubiläumsfest in Noyal hatte nämlich der damalige Bürgermeister Heinrich Götz den Verzicht auf eine weitere Amtszeit kundgetan. Bei der zweiten Feier war dann schon sein Nachfolger Heiko Lebherz in Amt und Würden. Beide Bürgermeister bekräftigten sowohl bei den Feierlichkeiten in der Bretagne und an der Eyach aber die große Bedeutung einer solchen Verbindung über Ländergrenzen hinweg.

Bürgermeister

Gemeinderat und Bürgermeister

In Baden-Württemberg findet die Bürgermeisterwahl unabhängig von der Wahl des Gemeinderates statt. Das ist in Frankreich anders. Die neuen Gemeinderäte in Frankreich wählen in ihrer konstituierenden Sitzung den Bürgermeister, meist den Kandidaten auf Listenplatz 1 der siegreichen Liste. Um Bürgermeister zu werden, muss man bei dieser geheimen Wahl im ersten und zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen, im dritten genügt eine relative Mehrheit. Im Anschluss daran handelt der Rat die Zahl der stellvertretenden Bürgermeister aus, die aus ihrem Kreis bestimmt werden und deren Anteil am Gemeinderat 30 Prozent nicht überschreiten darf.