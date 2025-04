Die sportliche Zukunft des SV „Grün Weiß“ Stetten sieht im Moment eher trist aus. Das wurde in der Hauptversammlung des Vereins deutlich. Für einen altgedienten Vereinsfunktionär gab es stehende Ovationen.

Die erste Mannschaft steht in der neu formierten Bezirksliga Schwarzwald/Zollern auf dem letzten Tabellenplatz und der Gang eine Klasse tiefer ist angesichts der Vielzahl an Absteigern nicht einmal mehr durch ein Wunder zu verhindern.

Viele Spieler mit schwerwiegenden Verletzungen

Woran liegt’s, dass es in der aktuellen Saison bei den Grün-Weißen überhaupt nicht rund läuft? Lenard Pfeffer, Leiter der Abteilung Fußball, machte dafür unter anderem eine Reihe von schwerwiegenden Verletzungen bei einigen Spielern verantwortlich. Immerhin, so der stellvertretende Vereinsvorsitzende Roland Schneider, hätten die Jungs trotz der schwierigen Situation nicht die Lust am Kicken verloren und würden unter Trainer Joachim Koch voll mitziehen.

Besser läuft es bei der zweiten Mannschaft, seit Beginn der aktuellen Saison sind die Kicker aus Stetten in der SGM Haigerloch/Trillfingen/Stetten integriert. Sie steht in der Kreisliga B derzeit auf Tabellenplatz drei.

Sportplatzsanierung und defekter Boiler kosten viel Geld

Der SV Stetten hat auch schon bessere Kassenjahre erlebt. Kassierer Hans Stengel berichtete von einem satten Minus in der Jahresbilanz, weil die Sportplatzsanierung und der Austausch eines defekten Wasserboilers im Sportheim einiges an Geld verschlang. Dieter Wiest, der zusammen mit Helmut Lachenmaier die Kasse geprüft hatte, bestätigte ihm korrekte Buchführung.

Verein behält seinen Optimismus

Trotz dieser Rückschläge herrscht im 361 Mitglieder zählenden Verein großer Zusammenhalt. Die beiden Vorsitzenden Mihael Nemecek und Roland Schneider lobte ausdrücklich das Engagement von Spielern, Ehrenamtlichen und Unterstützern. Und es gibt auch Lichtblicke für die Zukunft: Jugendleiter René Bolanz berichtete von 77 Kindern im Alter von einem bis sieben Jahren, die sich im Kinderturnen betätigen. 46 Nachwuchskicker – von den Bambini bis zur A-Jugend – sind für den SV Stetten aktiv, die älteren Jahrgänge sind in die JSG Eyachtal integriert.

Erfolgreiche Veranstaltungen wie das 33. Kesselfleischessen vor der Fasnet, der Familien-Sporttag und vier Turniersiege der AH zeigen außerdem, dass der Verein lebt.

Hans Stengel hört nach 30 Jahren als Kassierer auf

Nach der von Stettens Ortsvorsteher Julian Higi geleiteten Vorstandsentlastung gab es bei den Wahlen wenige Veränderungen: Luca Schneider folgt auf Hans Stengel als Kassierer. Stengel hatte 30 Jahre die Kasse geführt und war zuvor 13 Jahre Leiter der Sparte Fußball. Obwohl er keine Ehrung wünschte, erhoben sich die Vereinsmitglieder angesichts dieses Engagements von den Plätzen und spendeten ihm Applaus. Daniel Marcek übernimmt die Jugendleitung. Neu zur Riege der Beisitzer stoßen Johanna von Seggern, Hans Stengel, Lenard Pfeffer und René Bolanz.

Das 50. Stetten-Turnier naht

Große Pläne gibt es für das Pfingstwochenende 2026: Dann sind die Grün-Weißen Ausrichter des 50. Stetten-Turniers mit Festzelt und der für das Fest bereits verpflichteten Band „Extrem“.