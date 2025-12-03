Unfall in Hechingen Zwölfjähriger von Auto erfasst (red/pz) 03.12.2025 - 16:54 Uhr 1 Der Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Comofoto – stock.adobe.com Ein Kind ist am Mittwochmorgen in Hechingen von einem Auto angefahren worden Link kopiert In der Haigerlocher Straße in Hechingen ist es am Mittwoch gegen 7.45 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein zwölfjähriger Junge verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge zunächst auf dem Gehweg unterwegs und wollte anschließend die Straßenseite wechseln. Dabei rannte er zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn und wurde dort von einem VW Tiguan eines 78-Jährigen erfasst. Der Rettungsdienst brachte den Zwölfjährigen mit leichten Verletzungen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.