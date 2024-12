Was passiert mit den Ortschaftsverwaltungen?

1 Wie geht’s mit den Öffnungszeiten im Owinger Rathaus weiter? Die Verwaltungsstelle war seit März geschlossen. Foto: Thomas Kost/Thomas Kost

Verwaltungsspitze und Gemeinderat denken darüber nach, in welchem Umfang Ortschaftsverwaltungen künftig noch geöffnet sein sollen.









In Owingen könnte man von einer Reduzierung sogar profitieren. Das klingt angesichts der Sparpläne der Stadtverwaltung kurios. Aber weil die Ortschaftsverwaltung in Owingen seit März dieses Jahres überhaupt nicht mehr besetzt ist, würde selbst eine Reduzierung der Öffnungszeiten in Owingen eine Verbesserung bringen.