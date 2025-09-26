Haigerlocher Schlosskonzerte: Ein Geburtstagsfest von dem man spricht

Der Auftritt des Ensembles „Apollo’s Cabinet“ im Bad Imnauer Fürstensaal war wohl das Highlight unter den bisher sechs Haigerlocher Schlosskonzerten.
Dynamisch, interaktiv und voller Spielfreude präsentierte sich das junge, sechsköpfige Ensemble aus London im gut besetzten Saal mit Flötistin Teresa Wrann, Simone Pirri an der Violine, Jonatan Bougt an Theorbe und Barockgitarre, Harry Buckoke an der Viola da Gamba, Jordan Murray an diversen Perkussionsinstrumenten und Jordan Murray am Cembalo und verschiedenen Flöten.