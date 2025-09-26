Haigerlocher Schlosskonzerte: Ein Geburtstagsfest von dem man spricht

Der Auftritt des Ensembles „Apollo’s Cabinet“ im Bad Imnauer Fürstensaal war wohl das Highlight unter den bisher sechs Haigerlocher Schlosskonzerten.

Dynamisch, interaktiv und voller Spielfreude präsentierte sich das junge, sechsköpfige Ensemble aus London im gut besetzten Saal mit Flötistin Teresa Wrann, Simone Pirri an der Violine, Jonatan Bougt an Theorbe und Barockgitarre, Harry Buckoke an der Viola da Gamba, Jordan Murray an diversen Perkussionsinstrumenten und Jordan Murray am Cembalo und verschiedenen Flöten.

In astreinem Deutsch „Lieber Hofstaat“, begrüßte Teresa Wrann das „hochverehrte Publikum“ in astreinem Deutsch, nachdem sie und ihre Mitstreiter einen Marsch aus der Feder des Preußenkönigs Friedrichs intoniert hatten und wie ein Spielmannszug in Reih und Glied auf die Bühne einmarschiert waren.

Die schillernde Figur Friedrich II. (1712 und 1786) bildete die Klammer um den gut zweistündigen Auftritt, denn Apollo’s Cabinet nahm das Publikum mit ins Jahr 1758, an die Festtafel im Schloss Sanssouci, an der der Preußenkönig seinen 46. Geburtstag feierte.

Spätbarock und Vorklassik

Flötenkönig – war eine Bezeichnung, die man ihm zu verliehen hatte. Und das passte besser zum Auftritt als der „Alte Fritz“. Es ging nämlich weniger um die militärischen und strategischen Fähigkeiten, mit der Friedrich II. Preußen als Großmacht auf der Karte des alten Europas gesetzt hatte, sondern vielmehr um seine musischen Talente und Vorlieben. Friedrich der Große war nämlich ein höchst begabter Musiker und Komponist, der das Flötenspiel liebte, während sein Vater, der aus dem Hause Hohenzollern stammende König Friedrich Wilhelm I. (der Soldatenkönig), das Flötenspiel als „weibisch“ abtat und eher mit Missfallen sah, was sein Sohn da tat.

Komponisten, die die Periode des Spätbarock und der Vorklassik prägten

Nur logisch war die Auswahl der dargebotenen Stück an dieser königlichen Geburtstagsfeier. Es erklang nämlich Musik von Komponisten, die die Periode des Spätbarock und der Vorklassik geprägt hatten. Darunter Carl Philipp Emmanuel Bach und dessen Vater, dem berühmten Johann Sebastian Bach. Mit Johann Adolph Hasse und Dietrich Buxtehude, Georg Philipp Telemann erwies das junge Ensemble weiteren Größen dieser Epoche ihre Reverenz.

Technisch brillant, fliegend leicht und irrwitzig schnell

Und natürlich durften „Geburtstagsständchen“ von Johann Gottlieb Graun – Konzertmeister am Hofe Friedrichs, als dieser noch Kronprinz war – und Johann Joachim Quantz – Friedrichs geschätzter Flötenlehrer – nicht fehlen.

Fraglos interagierten die sechs Musikanten, technisch brillant, fliegend leicht und irrwitzig schnell wurde es aber immer dann, wenn sich Pickering und Wrann mit ihren Flöten die Bälle hin und her spielten. Ein wahrer Genuss, in den sich auch Popsongs wie der Klassiker „Twist and Shout“ von den Beatles perfekt einfügten. Und auch das Publikum durfte seinen Teil zu einem gelungenen Abend beitragen. Indem es nämlich in der Pause mit Hilfe von Würfeln selbst Vorschläge für Kompositionen erarbeite. Drei davon wurden ausgelost und dann mittels I-Pads und sozusagen aus dem Handgelenk in eine Grundmelodie von Johann Philipp Kirnbergers „Der allezeit bereite Polonaise- und Menuettencomponist“ eingearbeitet. Erstaunlich was dabei an Wohl-Klängen herauskam.

Wie jede Geburtstagsfeier endete auch diese mit einem Toast auf das Geburtstagskind. Und was hätte da besser gepasst als das „Hoch soll er leben!“ von Georg Philipp Telemann? Danach war aber noch nicht Schluss: Das Publikum fordert mit stürmischen Applaus zwei Zugaben – eine davon ausnahmsweise nicht aus der Zeit von „Preußens Gloria“.