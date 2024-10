1 Über Stock und Stein und manchen quer liegenden Baustamm ging es immer hinter „Fuchs“ Matthias Haueisen her. Foto: Lenski

Die Haigerlocher Herbstjagd lockte in diesem Jahr wieder Reiter und Zuschauer aus nah und fern zum Hagastall nach Weildorf. Eine prächtige Kulisse dafür boten die leuchtenden Farben der herbstlichen Bäume.









Zum Stelldichein am Hagastall in Weildorf hatten sich am Nachmittag 16 Reiter eingefunden, etwas weniger als sonst, was wohl dem gleichzeitig im Haupt- und Landgestüt Marbach stattfindenden Jagdwochenende geschuldet war.