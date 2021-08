1 Jonas Haid beim Foto-Shooting mit dem Playmate Zoelle Frick am Bodensee. Foto: Fotos: Haid

Lifestyle: Fotograf Jonas Haid hatte am Bodensee ein Fotoshooting mit dem Juni-Playmate Zoelle Frick

Sommer, Strand, Meer und ein attraktives Model vor der Linse: Was will ein Fotograf mehr für interessante Lifestyle-Fotos? Jonas Haid aus Bad Imnau, setzte jetzt das Juni-Playmate Zoelle Frick am Bodensee gekonnt in Szene.

Haigerloch-Bad Imnau (gh). Die 19-jährige Zoelle Frick aus Wangen im Allgäu ist bereits das dritte Playboy-Model, das sich von dem 28-jährigen Fotografen aus Bad Imnau ablichten ließ.

Zuerst hatte Jonas Haid 2019 die Weltklasse-Skispringerin und Weltmeisterin Juliane Seyfarth vor der Linse seiner Leica-Kamera, danach machte er zwei Shootings mit Julia Römmelt aus Speyer – die brachte es in dem weltbekannten Herrenmagazin sogar zum Playmate des Jahres 2021. Anfang Juli weilte der junge Porträtfotograf auf Urlaubsrückreise am Bodensee und suchte für ein Strandshooting zum Projekt "Summer-Feeling" über Social-Media-Kanäle ein geeignetes Model.

Neben verschiedenen Amateur-Modellen meldete sich bei ihm auch das Topmodel Zoelle Frick und beide vereinbarten einen Nachmittagstermin an der Uferpromenade in Langenargen. Das sonnige Wetter mit zunehmender Bewölkung entwickelte sich positiv für besonders weiche Lifestyle- und Porträtaufnahmen im Bikini oder Badeanzug an einem Strandabschnitt des schwäbischen Meeres. Auch der kleine Langenargener Jachthafen hatte es den beiden angetan und so entstanden beim Bootsverleih und abschließend auf einer großen Jacht an der Anlegestelle außergewöhnliche Fotos von der posingsicheren Zoelle.

Zahlreiche Schaulustige säumten die ausgewählten Fotolocations und fanden sichtlich Gefallen am Werkeln der beiden. Über drei Stunden wurde geshootet, bis alle Aufnahmen im Kasten waren. Inzwischen sind einige Bilder bereits von Jonas bearbeitet und von beiden auf Instagram gepostet worden. Die Resonanz ist entsprechend hoch.

Noch vor ein paar Jahren litt Zoelle unter Magersucht und bis zum Model im bekanntesten Lifestyle- und Erotikmagazin Deutschlands war es für die junge Frau aus dem württembergischen Allgäu ein harter Weg.

Wegen Mobbing fing sie schon in der Schule an, weniger zu essen: "Ich wollte damit irgendwie attraktiver sein, habe ich gedacht. Und habe dann angefangen, genau zu zählen, wie viel ich esse", erzählt sie. Nach fast zwei Jahren hat Zoelle es geschafft, die Krankheit zu überwinden und sich in ihrem Körper wohl zu fühlen.

"Im vergangenen Jahr habe ich angefangen zu modeln, weil viele meiner Freunde gesagt haben, dass ich das doch mal probieren könnte", erzählt sie weiter. Die Arbeit vor der Kamera machte ihr von Anfang sehr viel Spaß. Zuerst hat sich Zoelle noch selbst einen Fotografen gesucht, doch schnell fragten immer mehr Fotografen von sich aus die junge Frau aus Isny für Fotoshootings an.

"Wenn die Chemie stimmt, gibt es super Ergebnisse"

Eines Abends beschloss sie dann, sich für den Playboy zu bewerben. Zoelles Freund und ihre Mutter haben sie darin bestärkt. "Meine Mutter hat mich sogar zum Casting gefahren", erzählt sie. Zoelle wurde angenommen und durfte im Januar ins südafrikanische Kapstadt zu Foto-Aufnahmen für den Playboy fliegen. "Das war eine tolle Erfahrung", berichtet sie. Als Playmate stand sie auf einmal im Rampenlicht der Öffentlichkeit und freute sich über zahlreichen positive Rückmeldungen. "Ich bin echt dankbar und überwältigt, wie viele Menschen mir schreiben", sagt sie.

Zoelle Frick studiert gerade Medien und Kommunikation in Augsburg, will aber weiterhin ihrem Hobby vor der Kamera nachgehen. Zoelle: "Modeln macht mir einfach Spaß und es wäre natürlich cool, zumindest vielleicht eine Weile mit dem Modeln mein Geld zu verdienen."

Die junge Frau und der Fotograf wollen sich auf jeden Fall in einer anderen Location wieder sehen: "Das Shooting mit Jonas war professionell und spaßig. Wenn die Chemie stimmt gibt es auch super Ergebnisse", war Zolle mit dem Tag in Langenargen sehr zufrieden.