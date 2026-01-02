Haigerlocher Fasnet 2026: Narren erwarten sehnsüchtig die fünfte Jahreszeit

Die Fasnet naht mit Macht: Am Vorabend von Dreikönig und am Dreikönigstag selbst werden fast überall in Haigerloch die Häser abgestaubt und gelüftet und neue Narren getauft.
Sechs Wochen ist die Fasnet 2026 lang – und damit relativ kurz. Sie bringt im Raum Haigerloch gleich im Januar zwei große Highlights: schon vom 9. bis 11. Januar feiert der Narrenverein Trillfingen seinen 50. Geburtstag mit der Nacht für alle Haigerlocher Narrenvereine (Freitag), einem großen Showtanz-Event in der Mehrzweckhalle (Samstag) und einem großen Umzug mit rund 2000 Hästrägern (Sonntag).