Haigerlocher Fasnet 2026: Narren erwarten sehnsüchtig die fünfte Jahreszeit

Die Fasnet naht mit Macht: Am Vorabend von Dreikönig und am Dreikönigstag selbst werden fast überall in Haigerloch die Häser abgestaubt und gelüftet und neue Narren getauft.

Sechs Wochen ist die Fasnet 2026 lang – und damit relativ kurz. Sie bringt im Raum Haigerloch gleich im Januar zwei große Highlights: schon vom 9. bis 11. Januar feiert der Narrenverein Trillfingen seinen 50. Geburtstag mit der Nacht für alle Haigerlocher Narrenvereine (Freitag), einem großen Showtanz-Event in der Mehrzweckhalle (Samstag) und einem großen Umzug mit rund 2000 Hästrägern (Sonntag).

Gleich eine Woche später geht es in Owingen rund: Dann feiert der „Aubenger Narraverei“ sein 75-jähriges Bestehen vom Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Januar. Rund 25 Gastvereine werden am Freitag die Eyachtalhalle und das Barzelt bevölkern. Am Samstag gibt es einen großen Dämmerungsumzug durch Owingen mit 60 Gruppen und am Sonntag ein Tiermaskentreffen mit ebenfalls 60 Gruppen.

Bad Imnau: Taufe neuer Hexen

In Bad Imnau läuten die Laibedalhexa die Fasnet am kommenden Montag, 5. Januar, mit der Taufe von sieben neuen Hexen ihre Fasnetskampagne ein. Die Hexen treffen sich um 18.18 Uhr beim Jugendhaus in der Ortsmitte und laufen dann gemeinsam mit dem Hexenwagen und Fackeln zum Hexenplatz bei der Grillstelle in der Grainthalde, wo anschließend das Häs abgestaubt wird und die Hexentaufen am Lagerfeuer mit Imbiss stattfinden.

Bittelbronn: Hexenmeister staubt Häs ab

In Bittelbronn wird am Montag, 5. Januar, ab 19.30 Uhr die Masken auf dem Kirchplatz das Häs der Kittelsteigweible vom Staube befreit und die neuen Hexen in die Narrengemeinschaft aufgenommen. Danach ist gemütlich-närrischer Abend im Narrenstüble im Rathaus.

Gruol: Fransenwädeln und Butzblech-Ehrung

In Gruol ziehen die Fransenbutze, Walpurga-Hexen und Narrenräte ebenfalls am Vorabend von Dreikönig ab etwa 18 Uhr von Haus zu Haus und stauben das Häs ab, beziehungsweise wedeln die Fransen. Wenn alle beisammen sind, trifft man sich etwa gegen 21.30 Uhr im Saalbau Löwen. Dort werden neue Hexen aufgenommen und langjährige aktive Teilnehmer an der Fasnet Butzbleche verteilt.

Haigerloch: Häsauslufta an Dreikönig

In Haigerloch beginnt die altehrwürdige schwäbisch-alemannische Fasnet traditionell am Dreikönigstag, Dienstag, 6. Februar, mit dem Häsauslufta. Der Umzug mit allen Maskengruppen startet um 17 Uhr vom Festplatz in der Oberstadt aus und mit Begleitung durch die Stadtkapelle ziehen die Narren und Närrinnen durchs Wohngebiet im Weildorfer Kreuz und über die Hohenbergstraße zur Pizzeria Calimero und zum Abschluss ins Gasthaus Krone.

Hart: Fackellauf und Narrenbaumstellen

In Hart lädt der Narrenverein am Montag, 5. November, die Bevölkerung dazu ein, bei der Narrentaufe gemeinsam mit dem Narrenverein die Fasnet einzuläuten. Start ist um 17.30 Uhr an der Molke. Von dort aus geht es mit einem Fackellauf zur Eichwaldhalle, wo der Narrenbaum aufgestellt und die Tanzgarden zeigen zum ersten Mal ihre neuen Tänze. Einige neue Narren werden getauft und das wird dann mit einer Narrenparty, leckerem Essen und guten Getränken gefeiert.

Stetten: Schaiblin-Hexen und Salzschlecker wachen auf

In Stetten gibt es gleich an zwei Tagen eine Vorgeschmack auf die Fasnet. Die Schaiblin-Hexa starten am Montagabend mit dem Hexenwecken und die „Salzschlecker“ treffen sich gemeinsam mit dem Fanfarenzug am Dreikönigstag ab 11 Uhr in der Zunftstube im Rathaus zum Häs auslüften.