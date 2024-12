Haigerlocher Christkindlesmarkt: Das darf man auf keine Fall verpassen

Bei der 48. Auflage des Weihnachtsmarktes gibt es am Wochenende in Haigerloch einiges zu erleben.

Zum dritten Advent öffnet der Christkindlesmarkt am 14. und 15. Dezember in der historischen Altstadt seine Tore. Der Markt blickt auf eine langjährige Tradition zurück und zählt heute zu einem der ältesten Weihnachtsmärkte der Region. Von Beginn an prägen Krämerstände das Bild, aber auch zahlreiche Kunsthandwerker haben den Markt für sich entdeckt und bieten unter anderem selbstgefertigte Weihnachtsdeko an.

Neben potenziellen Weihnachtsgeschenken, gebrannten Mandeln und Glühwein soll der Markt laut dem Kultur- und Tourismusbüro der Stad vor allem eine festliche Atmosphäre im Funkeln der Lichter bieten.

Lesen Sie auch

„Theben Christmas Singers“ treten auf

Dazu kommt ein Bühnenprogramm, bei dem es neben traditionellen Weihnachtsliedern auch moderne Interpreten zu hören geben soll. Auftreten werden Musikvereine, Schulen und Bands aus Haigerloch und den Teilorten.

Und auch die „Theben Christmas Singers“ sind wieder am Start: Am Samstag, 14. Dezember, sind sie ab 18 Uhr auf der Bühne am Marktplatz zu sehen und hören. Die Künstlerin Frohnella wird an beiden Tagen jeweils um 15 Uhr weihnachtliche Seifenblasen in die Luft steigen lassen.

Auch der Nikolaus hat sich angekündigt und wird am Samstag um 15 Uhr und 16.30 Uhr vor der Bühne auf dem Marktplatz Süßigkeiten an Kinder verteilen. Am Sonntag wird der Nikolaus dann um 12 Uhr, 14 Uhr und 16.30 Uhr vorbeischauen. Auch den Christkindles-Express gibt es diesem Jahr wieder: Er bringt die Christkindlesmarkt-Besucher ohne Parkplatz-Stress und verstopfte Straßen bis direkt vor den Eingang des Markts am Haigerlocher Bahnhof.

Auch Museen nahe der Pfluggasse haben geöffnet

Der Fahrkartenverkauf erfolgt l direkt im Zug, während man den Fahrplan unter www.haigerloch.de finden kann – zusammen mit weiteren Infos zum Christkindlesmarkt. Die Marktzeiten sind am Samstag, 14. Dezember, von 15 Uhr bis 21 Uhr und Sonntag, 15. Dezember, von 11 Uhr bis 18 Uhr. Auch die städtischen Museen sind am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.