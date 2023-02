2 Ein großer Moment: Der stellvertretende Haigerlocher Bürgermeister Klaus Hellstern (links) verpflichtet Heiko Lebherz ins Amt des Bürgermeisters. Foto: Lenski

Seit Freitagabend hat Haigerloch ganz offiziell einen neuen Bürgermeister. Bei einer von rund 500 Bürgern und Bürgerinnen besuchten Feierstunde in der Witthauhalle wurde Heiko Lebherz (39) ins Amt verpflichtet.















Haigerloch - Da der Abend im Kern eigentlich eine reguläre Gemeinderatssitzung war, begann er mit dem amtlich notwendigen Teil. Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Hellstern (Freie Wähler) begrüßte zunächst die Ehrengäste – unter ihnen zahlreiche Bürgermeister aus Nachbargemeinden – sowie das Publikum, das überwiegen aus der Haigerlocher Bürgerschaft bestand. Danach verpflichtete Hellstern Heiko Lebherz per Handschlag ins Amt und ließ ihn den Amtseid sprechen und die Ernennungsurkunde unterzeichnen.

Pauli: "Starke Entscheidung der Wählerinnen und Wähler"

Landrat Günther-Martin Pauli eröffnete schließlich den Reigen der Festredner. Pauli beglückwünschte nicht nur Heiko Lebherz, sondern die ganze Stadt Haigerloch zu dieser Wahl. Die Wählerinnen und Wähler hätten "eine ganz starke Entscheidung" getroffen, so der Landrat.

Nach einer jahrelangen Zusammenarbeit mit Lebherz attestierte Günther-Martin Pauli ihm Eigenschaften, die Zuhörerschaft bei der Feierstunde mit Wohlwollen vernommen haben dürften. Heiko Lebherz zeichnet sich aus Sicht des Landrates durch einen starken Teamgeist und diplomatisches Geschick aus. Pauli: "Er hat immer wieder gezeigt, dass er anpacken und klug verhandeln kann."

Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid, gratulierte Lebherz im Namen der Bürgermeistervereinigung im Landkreis zur Amtseinsetzung in Haigerloch. Schmid: "Ein Wahlergebnis von 72,6 Prozent sind zweifellos ein großer Vertrauensvorschuss und eine gute Basis für die nächsten acht Jahre."

Bürgermeister-Sprecher Oliver Schmid wünscht das "nötige Glück"

So wie Landrat Pauli bescheinigte auch Schmid dem neuen Haigerlocher Bürgermeister ein höchst angenehmes Naturell. Lebherz zeichne sich in der Runde mit den anderen Bürgermeister durch kollegiales und konstruktives Miteinander aus.

Oliver Schmid ist deshalb überzeugt, dass der 39-Jährige sein Amt in Haigerloch mit dem "notwendigen Respekt, Verantwortungsgefühl, Augenmaß aber auch Leidenschaft" angehen werde. Für die Zukunft wünschte er Heiko Lebherz "Alles Gute, wenig Ärger und das notwendige Quäntchen Glück, ohne das es in unserem Beruf nicht geht."

Beide Pfarrer wünschen Heiko Lebherz im Amt Gottes Segen

Auch die beiden Pfarrer der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinden in Haigerloch hießen Heiko Lebherz und seine Frau Annika an der neuen Wirkungsstätte warm willkommen.

Der evangelische Pfarrer Oliver Saia freute sich auf eine gute und gesegnete Zusammenarbeit. Saia: "Es ist gut, wenn die bürgerliche und die kirchliche Gemeinde sich darauf besinnen, was sie miteinander verbindet." Er übergab dem Bürgermeister den von der Abendmahlskirchensanierung her bekannten Abendmahlswein und wünschte ihm und seiner Frau Annika Gottes Segen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Lebherz es künftig nicht nur mit den Fraktionen im Gemeinderat, sondern mit neun Teilorten zu tun hat, sprach der katholische Pfarrer Michael Storost dem neuen Bürgermeister Mut zu. "Ich kann ihnen nur sagen, es ist machbar", berichtete er aus seiner mittlerweile zehnjährigen Erfahrung als Kopf einer Seelsorgeeinheit in der nicht wenige Interessen unter einen Hut gebracht werden müssen.

Heiko Lebherz setzt auf Stärke durch Gemeinsamkeit

Am Schluss trat der Gewählte selbst ans Mikrofon und hielt eine mit Spannung erwartete Rede. "Heute ist mein offizieller Start als Bürgermeister in dieser schönen Stadt Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft und auf viele spannende Projekte", so Lebherz.

Dass ihm am 16. Oktober so viele Haigerlocher Bürger und Bürgerinnen das Vertrauen geschenkt hätten, erfülle ihn mit großer Dankbarkeit und Freude. Heiko Lebherz betonte, dass ihm eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Gemeinderat, den Ortschaften und auch den Vereinen in der Stadt "mehr als wichtig ist", denn die Menschen würden in erster Linie eine ehrliche Kommunalpolitik erwarten. Gleichbehandlung, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Bürgerfreundlichkeit, das sind für ihn Prämissen mit höchster Priorität.

Gleichwohl dämpfte der Bürgermeister übersteigerte Erwartungshaltungen. Nicht alle Wünsche seien erfüllbar. Lebherz: "Es wird Zeiten geben, da werden wir uns gemeinsam überlegen müssen, welche Projekte sind realisierbar, wo soll Geld ausgegeben werden und wo müssen wir auf die Sparbremse drücken."

Stadtkapelle umrahmt Amtseinsetzung

Die Feierstunde wurde umrahmt von der Stadtkapelle Haigerloch unter der Leitung von Sarah Frick. Sie spielten den Konzertmarsch "Arsenal" und das Medley "Italo Pop Classics". Nach dem offiziellen Teil nutzten noch viele Leute dazu, mit dem neuen Bürgermeister und seiner Ehefrau beim Stehempfang etwas zu plaudern.