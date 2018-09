Haigerloch Zwei Vereine sorgen für eine stattliche Zahl von Tieren

Los geht’s bereits am Samstag mit dem Einsetzen der Tiere in die Käfige, die in zwei Zelten bei der Eyachtalhalle stehen. Kurz danach, so gegen 8 Uhr, werden die vier Preisrichter ihre Arbeit aufnehmen.

Die Öffentlichkeit kann sich die Tiere dann am Sonntag von 9 bis 17 Uhr ansehen. Gleichzeitig ist Festbetrieb in der von den Owinger Kleintierzüchtern bewirteten Eyachtalhalle. Dort gibt es Frühschoppen und einen Mittagstisch mit einer vielseitigen Speisenauswahl sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Ganztägig dreht sich das Glücksrad, wo es schöne Preise zu gewinnen gibt. Die Siegehrung wird dann gegen 16 Uhr stattfinden.