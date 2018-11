Haigerloch Zwei neue kommen, einige andere gehen

Nach ihrer diesjährigen Erstkommunion kamen Emily Müller und Fynn Schweizer zu den Minis dazu. Nach guter Vorbereitung auf ihren Dienst erhielten Sie nun von Pfarrer Michael Storost offiziell ihre Ministrantenkreuze als Zeichen der Aufnahme umgehängt, zuvor wurden die Kreuze vom Pfarrer gesegnet. Markus Stehle hieß die Neuen im Namen der Oberministrantenrunde ebenso willkommen.

Konnten in den letzten Jahren immer nur neue Minis in Bittelbronn aufgenommen werden, so war es jetzt auch einmal Zeit für Verabschiedungen. Nach zwei Jahren Dienst schied Adrian Berndsen aus, nach sieben Jahren verließen Max Burkhardt, Simon Klingler und Steffen Schäfer die Minis, Fabian Eger versah seinen Dienst acht Jahre lang. Nach sage und schreibe elf Jahren Dienst am Altar wurden Theresa Burkhardt, Denise Kost, Katrin Sauter, Sabrina Schäfer und Vanessa Schumacher offiziell verabschiedet. Alle erhielten neben einem Geschenk eine von Weihbischof Gerber und Pfarrer Storost unterzeichnete Dankesurkunde.

Aus der Oberministrantenrunde schieden in diesem Jahr Lisa Burkhardt und Jana Sauter aus, weshalb diese, ebenso noch mit einer Rose bedacht wurden. Pfarrer Storost bedankte sich für die vielen Jahre zuverlässiges Mitwirken am Altar und für die Ministrantenarbeit. Tosender Beifall der Gemeinde zeugte ebenfalls von Anerkennung für dieses lange Engagement.