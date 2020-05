Haigerloch Zwei Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Laut Polizei fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Auto aus Richtung Gruol von der L 390 auf die B 463. Als sie auf der Bundesstraße war, bemerkte sie die aus Richtung Empfingen kommenden Biker und hielt an. Auch die Motorradfahrer traten in die Eisen. Ein 38-Jähriger konnte seine Honda noch um das stehende Auto herumsteuern und stoppte dann ebenfalls. Ein 30 Jahre alter Suzuki-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in die Honda. Beide Biker stürzten. Der 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 38 -jährige Honda-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ebenfalls in eine Klinik eingeliefert.