Haigerloch Zwei "halbe Mittelinseln" als Tempobremsen

Von baulichen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung wollte der Landkreis lange nichts wissen, aber jetzt, mit der innerörtlichen Kreisstraßensanierung, ist er für Anpassungen offen.

Ortsvorsteher Schullian stellte dem Ortschaftsrat Gruol drei Varianten vor. Die erste Variante, gleichzeitig die tiefgreifendste Lösung, wäre der Bau eines Verkehrskreisels am Ortsende Richtung Erlaheim, dort wo die Bräuhausstraße oberhalb vom Baugebiet "Hofäcker" in die Binsdorfer Straße einmündet.

Doch diese Variante scheidet wohl aus. Zum einen ist Bau eines solchen Kreisels aufgrund eines Durchmessers von 26 Metern an dieser Stelle platztechnisch problematisch, zum anderen sind auch die Baukosten eine hohe Hürde. Der Kreisverkehr ist mit gut einer halben Million Euro veranschlagt.

Eine zweite Möglichkeit wäre ein mittiger Fahrbahnteiler, so wie man ihn an vielen Ortseingängen kennt. Den Gruoler Ortschaftsräten gefiel aber die dritte Variante am besten. Und zwar zwei halbe, räumlich voneinander versetzte Mittelinseln (siehe auch Planskizze) mit einer Länge von je 20 Metern, einer ortsauswärts etwas oberhalb der Bräuhausstraßeneinmündung, einer etwas unterhalb der Einmündung. Das würde aus Sicht des Gremiums den in den Ort einfahrenden Verkehr am wirkungsvollsten abbremsen und den ausfahrenden Verkehr am starken Beschleunigen hindern.

Die Inseln würden die Fahrbahnbreite nicht verändern und Lastwagen würden durch die Mittelinseln keine Einschränkungen haben.

Diese Variante ist mit 124 000 Euro wesentlich günstiger als ein Kreisverkehr, wobei sich die Stadt Haigerloch mit rund der Hälfe an den Baukosten zu beteiligen hätte. Das Thema muss nun zur Entscheidung in den Gemeinderat.

Die Neuasphaltierung der Kreisstraße durch die Baufirma Stumpp in diesem Frühjahr will die Stadt übrigens dazu nutzen, um dabei die Wasserleitung auf eine Länge von rund 250 Metern zu erneuern, die Hausanschlüsse neu zu verlegen und Leerrohre für Breitbandkabel (FTTB) zu verlegen. Die Kosten dafür sind mit rund 250 000 Euro veranschlagt.

Zusätzlich soll – aus Richtung Erlaheim gesehen – rechtsseitig der Gehweg von der Ortseinfahrt bis zur Abzweigung der Bräuhausstraße auf einer Länge von 215 Metern gemacht werden. Die Kosten dafür betragen inklusiven dem Setzen neuer Randsteine rund 54 000 Euro. Ebenfalls umgebaut werden die beiden Bushaltestellen in der Ortsdurchfahrt. Und zwar in barrierefreier Form.