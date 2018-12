Haigerloch Zum letzten Mal Hilfsgüter auf die Reise geschickt

Dort, wo sich das Lager des Vereins befindet, trafen sich über 20 Personen, um den vorgefahrenen 40 Schiffs-Container zu beladen. Einige Nähmaschinen, Fahrräder, Bettwäsche, Kleidungsstücke, Tische und Stühle, Spielsachen und noch viel mehr kamen auf den Container, alles schön verpackt und beschriftet.

Diese Waren werden Mitte Januar in Gambia ankommen. Einige Vereinsmitglieder werden dann in das westafrikanische Land fliegen, um diese letzten von Schulen für Gambia gesammelten Hilfsgüter und Sachspenden zu verteilen. Eine andere Gruppe kümmert sich währenddessen um die Ausbezahlung von Patenschaften. Außerdem gebe es verschiedene Renovierungsprojekte an den Schulen zu besichtigen, neue Schuluniformen für Kinder in Kinteh Kunda in Auftrag zu geben und noch einiges mehr zu organisieren, wie der Vereinsvorsitzende Hubert Heck beim Arbeitseinsatz erklärte.

Bis zum 31. Dezember muss das Lager in der früheren Gruoler Molkerei vollends ausgeräumt sein, da es der Verein nicht mehr benötigt und der Mietvertrag mit der Stadt Haigerloch aufgelöst ist. Noch übrige Sachen, die keinen Platz mehr im Container fanden, werden an andere Hilfsorganisationen verschenkt.