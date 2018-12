Glücklicherweise nichts Schlimmes ist am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages geschehen, als der Löschzug Haigerloch und die Feuerwehr Bittelbronn gegen 22 Uhr zu einem Einsatz ins Bittelbronner Unterdorf gerufen wurden. In einem Wohnhaus war laut Feuerwehr ein Fremdkörper im Kamin verbrannt, der einen fremdartigen Geruch erzeugte und für eine leichte Rauchentwicklung in der Wohnung sorgte. Nach intensiver Überprüfung der Lage wurde aber kein größerer Schaden oder ein Brandherd festgestellt, so dass der Einsatz auch relativ rasch wieder beendet werden konnte. Vor Ort waren auch die Polizei und die Helfer-vor-Ort-Gruppe des DRK Haigerloch. Personen kamen nicht zu Schaden. Foto: Kost