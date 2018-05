Haigerloch Zum Frühstück erklingt Musik

Ob am Horn, Tenorhorn, an der Klarinette oder Querflöte: letztendlich alle überzeugten alle Teilnehmer die Jury und so bekamen Emilia Lana Haller, Elisa Schnell, Ria Ott, Jule Henne, Jonathan Sickinger, Linda Schmocker, Natascha Wolnitza ihre Abzeichen.