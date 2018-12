Haigerloch Züchterische Qualitätsarbeit wird belohnt

Auch der Kleintierzuchtverein Gruol war sehr erfolgreich auf dieser Veranstaltung vertreten. Klaus Flaiz stellte eine Zuchtgruppe der Rasse Havanna zur Schau und erzielte 383,5 Punkte. Der Züchter Franz-Josef Schneider erzielte mit seiner Rasse Marburger Feh er 384,5 Punkte und erhielt hierfür eine ZDRK Medallie. Mit seinen Luxkaninchen erreichte Schneider 381,5 Punkte. Simon Flaiz stellte ebenfalls mehrere Rassen zur Bewertung. Mit der Rasse Perl-Feh erzielte er 382,0 Punkte, mit seiner zweiten Rasse Weissgrannen schwarz erreichte er 383,5 Punkte, und stellte zugleich das Siegertier der Rasse (bewertet mit 97,5 Punkten). Seine weitere Rasse Zwerg-Widder weißgrannenfarbig, schwarz wurde mit 383,5 Punkten bewertet, mit dieser Bewertung wurde ihm eine Landesverbands-Ehrenpreis zugesprochen. Rolf Schneider präsentierte eine Zuchtgruppe Klein-Chinchilla, diese wurden mit 384,5 Punkten bewertet, und hierfür wurde ein Münz-Ehrenpreis verliehen.

Die Ausstellungsergebnisse unterstreichen die züchterische Qualitätsarbeit in diesen beiden Haigerlocher Kleintierzuchtvereinen. Als nächstes Ziel haben beiden Vereine die Bundes-Rammlerschau am 2. und 3. Februar in Halle an der Saale ins Auge gefasst.