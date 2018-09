Haigerloch Zu Fuß durch den Steinbruch

An diesem Tag rückt der Geopark jährlich besondere Ort in den Mittelpunkt, in denen die einzigartige geologische Vielfalt der Region erfahrbar gemacht werden kann.

Das Abbaumaterial im Steinbruch der Firma Schneider gehört zu den ältesten regionalen Gesteinen am Rande des Geoparks. Bei herrlichem Spätsommerwetter kamen viele Besucher ins Schotterwerk, um die geologische Epoche des Muschelkalks, aber auch den Steinbruch und die Nutzung des Gesteins zu erleben.

Siegfried Roth, Geschäftsführer des Geoparks, begrüßte die Gäste. Er betonte, dass Steinbrüche weder als Wunden in der Landschaft zu sehen noch durch Emissionen Störfaktoren seien. Die Steinbrüche böten vielmehr einerseits die Möglichkeit, einen Einblick in die Erdgeschichte über Millionen von Jahren zu erhalten.