Haigerloch Zahlen, Zahlen, Zahlen

Zuerst gab er bekannt, dass in den 211 Hektar großen Stettener Waldgebieten im neuen Forstwirtschaftsjahr 2019 ein Holzeinschlag von 1310 Festmeter geplant sei. Was eine Verkehrszählung mit dem städtischen Messgerät vom 29. Oktober bis 5. November in der Salinenstraße etwa beim Haus Lachenmaier betrifft, wurde laut Wiget festgestellt, dass 85 Prozent im Bereich von 48 Stundenkilometer fahren. Auf der Strecke fuhren während dieser Woche knapp 10 000 Personenkraftwagen rauf und runter sowie 687 Fahrzeuge, die dem Last- und Schwerverkehr zuzurechnen sind. Die aktuelle Einwohnerzahl Stettens beträgt 1642.