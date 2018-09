Haigerloch Wunderbarer Sonntagnachmittag

Bereits zur Mittagszeit schmissen die Narren den Grill an und ließen darauf Rote Würste und Steaks brutzeln. Etwas später am Nachmittag boten sie auch Kaffee und Kuchen an. Und wem der Spätsommer Lust auf ein Eis machte, nun denn: der hatte es ins benachbarte Schlosscafé nicht weit.

Um etwa 14 Uhr griffen dann auch die Musiker und Musiker der Stadtkapelle Haigerloch unter der Leitung ihrer Dirigentin Sarah Frick zu den Instrumenten. Sie boten ein unterhaltsames Programm mit Märschen oder Polkamusik und punkteten beim Publikum auch mit Medleys, bei denen Ohrwürmer von Udo Jürgens oder aus der italienischen Popmusik erklangen.

Ein rundum gelungener Sonntagnachmittag, bei der Narren und Musiker sehr zur Freude ihrer Gäste Hand in Hand arbeiteten.