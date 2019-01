Haigerloch Wünsche der Bürgerschaft ausloten

Haigerloch-Bittelbronn. Für Ortsvorsteher Gerd Klingler stellt sich die Frage, ob in Bittelbronn neue Formen wie eine Baumgrab-Urnenanlage – so wie sie in Trillfingen geplant ist – oder Urnenstelen gewünscht werden – solche gibt es bereits in Stetten und Haigerloch. An ihn sei allerdings noch niemand mit einem entsprechenden Wunsch herangetreten, so Klingler, deshalb tat er sich ein bisschen schwer damit, die Wünsche und Bedürfnisse der Bittelbronner einzuschätzen.

Seiner Ansicht nach ist das Angebot an Begräbnisformen in Bittelbronn ausreichend, man wolle sich den Wünschen der Bevölkerung jedoch nicht verschließen. Thorsten Hellstern merkte an, dass die Bedingungen für eine Baumgraburnengrabanlage auf dem Bittelbronner Friedhof nicht günstig seien. Es gebe weder eine geeignet ebene Fläche noch einen "zentralen Baum", um den herum eine solche Anlage entstehen könnte. Gerd Klingler gab dem Gremium als Hausaufgabe mit, sich in der Bevölkerung umzuhören und entsprechende Wünsche auszuloten.

Eine Gruppe Bittelbronner Rentner will bei der Albliege eine Andachtsstelle schaffen: ein kleines offenes Gebäude mit steilem Dach, das Spaziergängern und Wanderern an dem stark frequentierten Wanderweg die Möglichkeit zur Andacht und Ruhe geben soll. Die Rentner wollen diese Andachtsstelle selber finanzieren und auch für deren Erhalt und Pflege sorgen. Im Ortschaftsrat lagen bereits entsprechende Pläne vor.