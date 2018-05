Haigerloch Wo man singt, da lass’ dich nieder

Im voll besetzten Zelt begrüßte Rolf Kohle viele Gäste aus Gruol und Umgebung. Otto Schneider, Vorsitzender des Fördervereins, bedankte sich bei den Gästen für ihr zahlreiches Erscheinen und bei Rolf Kohle für Musik und Gesang.

Auf dem Programm stand vor allem volkstümliches Liedgut. Die Anwesenden durften sich aus einem Liederbuch Lieder wünschen. Rolf Kohle, der sich auf dem Akkordeon selber begleitete stimmte an und alle sangen mit. So wurde gleich zum Anfang der Wonnemonat Mai mit "Der Mai ist gekommen" geehrt. Weiter erklangen "Die Stunzachtälerin" sowie auch die Hymne "Wir Gruolermer im Stunzachtal". Die Stimmung war so gut, dass teilweise mitgeschunkelt wurde. Bei einigen Liedern wie "Ma ischt oafach koa Kerle mai" machte auch Sänger Rudi Holzhauer mit.

Bei den alten Schlagern "Santo Domingo", und "Rote Lippen soll man küssen" wurde Rolf Kohle von Xaver Dieringer mit der Gitarre begleitet. Mit den Liedern "Butterfly", "So ein Tag, so wunderschön wie heute" und dem Titel "Bis bald, Auf Wiedersehn" klang der fröhliche Liedernachmittag erst in den Abendstunden aus. Das nächste Wirtshaussingen ist voraussichtlich im Oktober.