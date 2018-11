Haigerloch Wo lang geht der Weg ins Paradies?

Der Hechinger Chor PantaRhei feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Nach einem Konzert in der Hechinger Johanneskirche und dem Jubiläumskonzert in der Kirche St. Nikolaus in Boll, findet die Konzertreihe "Alles fließt" mit dem Konzert in der ehemaligen Synagoge in Haigerloch ihren Abschluss.