Ein Überblick über das, was an den zwei Markttagen geboten ist.

Der Markt und seine Angebote

Der Christkindlesmarkt bietet einen bunten Mix an Ständen mit Geschenkideen für Weihnachten aber auch Nützlichem für den Alltag. Herzhaftes, Süßes und Wärmendes (Glühwein sowieso) für Leib und Seele gibt’s an allen Ecken und Enden. Tipp: einfach durch’s Marktgeschehen in der Unterstadtstraße treiben lassen.

Lesen Sie auch

Das Rahmenprogramm

Es spielt sich hauptsächlich auf der Bühne am Marktplatz ab.

Am Samstag gibt’s ab 15 Uhr weihnachtliche Seifenblasen mit „Frohnella“, ab 15.45 Uhr spielt der Musikverein Gruol und ab 16.45 Uhr der Musikverein Bittelbronn, ab 18 Uhr sind die Theben-Christmas-Singers (TCS) an der Reihe.

Am Sonntag tritt ab 13 Uhr die Stadtkapelle Haigerloch auf, ab 14.30 Uhr die Bläser AG, der Schulchor und die Tanz AG der Wiesentalschule Gruol. Ab 15 bläst „Frohnella“ weihnachtliche Seifenblasen durch die Luft; ab 16 Uhr spielt und liest Ulrike Stegmiller vom Orpheus-Theater Haigerloch das Tiermärchen „Die Füchsin und der Hase“.

Die Theben Christmas Singers sind mit von der Partie. Foto: Haid/Gunar Haid

Schauplatz Nikolauskirche

Nur wenige Meter vom Marktgeschehen ist ebenfalls für ein Kulturprogramm gesorgt. In der Kirche tritt heute ab 17 Uhr Kinder der Tanzgalerie Haigerloch von Katharina Reinecke auf, am Sonntag spielt dort ab 14 Uhr die Bläserklasse der Eyachtalschule und ab 15.30 Uhr singen und spielen Chor und Bläserklasse der Witthauschule (Grundschule).

Kommt der Nikolaus?

Natürlich liegt Haigerloch am Wochenende auf seiner Reiseroute. Am Samstag verteilt er um 15 und 16.30 Uhr in der Unterstand an die Kinder kleine Geschenke und Süßigkeiten, am Sonntag um 12, 14 und 16.30 Uhr.

Städtische Museen

Trotz Winterpause werden das Atomkeller-Museum, die Heisenberg-Ausstellung, das Kunstmuseum Karl Hurm in der Ölmühle und das Schüz-Museum (Bilder der Malerfamilie Schüz) im Pfarrhaus an der Schlosssteige an beiden Christkindlesmarkt-Tagen geöffnet und zwar am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Wer sich ein paar ruhige Minuten abseits des Marktes gönnen möchte, kann auch den Weg ins frühere jüdische Wohnviertel Haag nehmen und sich dort in der ehemaligen Synagoge die „Dauerausstellung Spurensicherung – jüdische Geschichte in Hohenzollern“ ansehen. Geöffnet ist sie von 11 bis 17 Uhr. So lässt sich auf ideale Weise weihnachtliches Marktflair mit Stadtgeschichte verbinden.

Heiße Maroni gefällig? Foto: Lenski/Lenski

Anreisen und Parken

Die gute Nachricht. Die Bauarbeiten auf der L 360 zwischen Stunzachbrücke (B 463) und Auffahrt zum Römerturm (Krebshalde) sind beendet und die Straße ist wieder befahrbar, auch die riesige Baustelle in der Oberstadt gegenüber dem Gasthaus Krone ist rechtzeitig so fertiggestellt worden, dass beide Fahrspuren wieder nutzbar sind (der Gehweg allerdings nicht).

Zu beachten ist allerdings, dass für den Christkindlesmarkt auf den Straßen rings um Haigerloch herum ein Einbahnregelung gilt, um ein Verkehrschaos zu vermeiden. Also auf die Ausschilderung schauen. Parkmöglichkeiten im Städtle (Freibad, Eisweiher und mehr) und auf den Einfallsstraßen nach Haigerloch sind ebenfalls ausgewiesen.

Alternative Anreise

Wem das alles zu stressig ist, der kann auch mit den Sonderzügen der SWEG anreisen. Zwei Züge pendeln in regelmäßigen Takten sowohl vom Bahnhof Eyach als auch vom Bahnhof Hechingen aus nach Haigerloch. Zusteigemöglichkeiten gibt es auf in Rangendingen und Stetten oder in Mühringen und Bad Imnau. Großer Vorteil dieses Verkehrsmittels: Ungetrübte Glühweinfreude.

Es gibt auch den Bus

Damit ist es allerdings etwas schwieriger, nach Haigerloch zu kommen, denn die Haltestellen in der Unterstadt können natürlich nicht angefahren werden. Es steht nur die Haltelinie im Karlstal zur Verfügung, die etwa 1,3 Kilometer vom Markt entfernt ist.

Info

Wer mit dem Zug

auf den Haigerlocher Christkindlesmarkt fahren möchte, findet den Fahrplan im Internet unter www.sweg.de/aktuelles.