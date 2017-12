Haigerloch Wirbelnde Pauke in der Kirche

In "Give Me That Old Religion" arbeiteten die Akteure die Kraft heraus, die geknechteten Menschen den Mut zum Weiterleben gibt. Als roter Faden des Stückes diente das Zuversicht versprühende "Oh, Lord What A Morning". Teilweise standen nur einzelne Register im Fokus, und von besinnlichen Momenten über feierlich getragene Passagen bis zu pompösem Vorgehen und vorwärts treibenden Elementen war bei "Morning Spiritual" alles geboten.