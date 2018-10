Haigerloch Wir können alles – aber nichts dafür

Der in Tübingen lebende Comedian, Autor und Regisseur tritt ab 19.30 Uhr im alten Wasserspeicher der Imnauer Mineralquellen auf und präsentiert dort sein Programm "Best of Birk".

Tunnelfraß und Kretschmann-Team

1000 Szenen im Radio, 250 im Fernsehen, seit 14 Jahren Autor der Mäulesmühle und seit 27 Jahren Kabarettist: da kommt einiges an Höhepunkten zusammen, was Klaus Birk seinem Publikum präsentieren kann. Es wird polit-geschmunzelt über Stuttgart, den Ministerpräsidenten und sein Dream-Team, über Tunnelfraß im Untergrund, die Gesundheit der Reformen, über global pupsende Kühe am Ganges, und es wird gelästert über den feinen Staub der Umweltplaketten.