Haigerloch Wiener Trio zeigt moderne Auffassung von Swing-Musik

Haigerloch-Bad Imnau. Nicht originär, aber originell war die Swingmusik, mit der am Samstag richtig Schwung in den Fürstensaal in Bad Imnau kam. Beim Auftritt der österreichischen Band "Marina & The Kats" im Rahmen der Haigerlocher Schlosskonzerte kam so gute Stimmung auf, dass im hinteren Teil des Saales eifrig getanzt wurde.