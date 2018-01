Haigerloch "Wiedersehen mit Brundibár"

Die gebürtige Wienerin Klingsberg wurde als damals 13-Jährige ins KZ Theresienstadt deportiert und spielte die Hauptrolle der Aninka. Sie ist die einzige Überlebende des damaligen Ensembles und heute 80 Jahre alt. Für das Treffen mit der Gruppe reiste sie extra aus Israel an. Sie möchte die Erinnerung an die Oper und die menschlichen Schicksale, die sich damit verbinden, am Leben erhalten. Besondere Emotionalität erhält der Dokumentarfilm durch die Begegnung der 80-jährigen Greta Klingsberg mit der 17-jährigen Annika, die an der Berliner Schaubühne ihre Rolle spielt. Aus anfänglicher Distanz wird Nähe und sie mündet darin, dass Annika später Greta in Jerusalem besucht.

Weitere Informationen: Die Filmvorführung in der Ehemaligen Synagoge beginnt um 19.30 Uhr.

"Brundibár" ist auf den ersten Blick eine Geschichte von tiefer Freundschaft: Pepícek und Aninka, zwei arme Geschwister, wollen ihrer kranken Mutter die vom Arzt verschriebene Milch besorgen, doch ohne Geld bekommen sie keine vom Milchmann.

Sie beobachten den Leierkastenmann Brundibár, der für seine Musik Münzen erhält, und beschließen, mit Gesang etwas Geld zu verdienen. Doch niemand hört ihnen zu, und der über die Konkurrenz erzürnte Brundibár vertreibt sie sogar vom Marktplatz.

Als die beiden Geschwister sich ratlos schlafen legen, erscheinen ein Spatz, eine Katze und ein Hund und bieten den Kindern ihre Hilfe an. Am nächsten Morgen trommeln die drei Tiere alle Kinder aus der Nachbarschaft zusammen. Gemeinsam wird Brundibár vom Marktplatz vertrieben. Als die Kinder nun erneut das Lieblingslied von Pepícek und Aninka singen, kommt genügend Geld für die Milch zusammen. Brundibár unternimmt einen Versuch, das Geld zu stehlen, hat jedoch gegen die Überzahl von Kindern und Tieren keine Chance.

Wenngleich der Inhalt der Oper auf den ersten Blick frei von Politik ist, betonen überlebende Mitwirkende aus Theresienstadt immer wieder, dass Brundibár, der fortgejagt wird, für sie Hitler darstellte. Insofern bekommt die Oper eine zweite, tiefere Ebene.