Haigerloch "Wie eine gewaltige Hollywoodkulisse"

Zum anderen trifft der Leser auf den wackeren Steinmetz Meinrad, der im Haigerloch von 1403 unter anderem Reparaturen an der Nikolauskirche vornimmt und in Gedenken an seine verunglückte Frau Anna eine kleine Kapelle errichtet

Wie ist der in Bielefeld lebende Autor nun gerade auf Haigerloch als Schauplatz seines Romans gekommen?, Nun, er habe sehr viel Zeit mit Recherchearbeiten verbracht und suchte einen Ort, wo der Ursprung des Romans beginnen sollte, verrät Göstlint auf Anfrage unserer Zeitung. Durch Zufall sei er auf eine im Jahr 1408 urkundlich erwähnte Kapelle, die heutige St. Anna in Haigerloch, gestoßen. Göstlint sah darin einen perfekter Schauplatz für seinen Roman.

Darin sah er sich bestätigt, als er Haigerloch schließlich selbst besuchen konnte: "Ich hatte schon einige Jahre an dem Thriller gearbeitet, bis ich endlich die Möglichkeit fand, Haigerloch, zu besuchen. Es war unglaublich, es kam mir vor, als wäre diese Stadt eine gewaltige Hollywoodkulisse", erklärt der Autor.

Viele Handlungen in seinem Thriller beruhen laut ihm auf historischen Fakten, aber auch auf Fiktion und dem Wettlauf gegen die Zeit.

Arend Göstlint, Autor und Vertriebsingenieur, ist von seiner künstlerisch begabten Mutter, aber auch nach seinem technisch versierten Vater geprägt. Er wuchs im Umfeld einer Unternehmerfamilie auf, in der die Themen Kunst, Fiktion und Wissenschaft einen hohen Stellenwert besaßen. Göstlint lebt mit seiner Lebensgefährtin in Bielefeld.

Weitere Informationen: Erhältlich im Amazon Kindle- Shop unter: "Das, was Du befürchtest." Preis: 3,39 Euro