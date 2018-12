Haigerloch Wichtige Stützen der Stadtkapelle

Wolters (Waldhorn) begann seine Karriere 1984 beim MV Wellendingen und trat 1996 in die Haigerlocher Stadtkapelle ein. Er war dort einige Jahre Notenwart, wirkte im Festausschuss mit und tat sich als Betreuer der "Gru/Bi/Hai/Wei Blowers" und der gemeinsamen Jugendkapelle hervor. Er bekam von Diana Dehner, Beisitzerin im Blasmusikkreisverband, die Ehrennadel in Gold des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg angesteckt, freute sich über eine Urkunde und nahm überdies ein Weinpräsent vom Kreisverband entgegen.

Eine besondere Ehrung wurde Hans Bäurle (Tenorhorn) zuteil, der seit 1987 in der Stadtkapelle ist, aktuell als zweiter Vorsitzender fungiert und zudem unter anderem viele Jahre das Amt des Schriftführers bekleidete. Für 15 Jahre in der Vorstandschaft und 25 Jahre im Ausschuss wurde er von Diana Dehner mit der Fördermedaille in Silber vom Blasmusikverband Baden-Württemberg, einer Urkunde und ebenfalls einem Weinpräsent vom Kreisverband bedacht. Von der Stadtkapelle gab ein zusätzliches Geschenk.

Klara Faiß (Klarinette) nahm für zehn Jahre Musizieren die Ehrennadel in Bronze entgegen. Faiß hat sich bei der Stadtkapelle bisher vor allem in der Jugendarbeit engagiert.