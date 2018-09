Haigerloch Wenn das "Heilig’s Blechle" einen Kratzer hat

Denn das ist die Absicht der Crashtage: Versicherungsleute, die oft nur am Schreibtisch mit einem Unfallschaden und dessen Regulierung konfrontiert sind, sollen Praxiseindrücke von typischen Schadensbildern an Autos vermittelt werden, wie Steffen Guttenbacher, Leiter der Abteilung Schaden-Komposit von der Württembergischen Versicherungs AG betonte.

Der Perspektivenwechsel ermögliche bei abzuwickelnden Versicherungsfällen ein wesentlich besseres Verständnis für die Arbeit des anderen und einen Erfahrungsaustausch. Guttenbacher hob dabei besonders den Einsatz Depperts hervor. Er organisiere die Crashtage mit sehr viel Herzblut und entwickle sie kontinuierlich weiter. Sein Dank galt allen, die in die "Haigerlocher Crashtage" eingebunden waren; auch der örtlichen Feuerwehr, mit Vize-Kommandant Matthias Klingel und dem DRK-Ortsverein Haigerloch. Das DRK war mit Christiane Teller und Dominik Müller vor Ort und hatte ein Auge darauf, falls den Teilnehmer an der actiongeladenen Fortbildung was passiert wäre. Guttenbacher dankte zudem der Stadt, die das Gelände für die Aktion zur Verfügung gestellt hatte.

Bürgermeister Heinrich Götz eröffnete die Crashtage. Diese würden helfen Schadensfälle den Versicherungssachbearbeiter sicht- und greifbarer zu machen, damit sie diese letztendlich korrekt bewerten können. Stettens Ortsvorsteher Konrad Wiget schilderte in seiner Begrüßung eine kleine Anekdote zu einer Unfallflucht, die durch den Einsatz eines Sachverständigen aufgeklärt werden konnte.

Die Vorbereitung der Crashtage dauerte etwa ein halbes Jahr. Deppert hatte mit einem ihm zur Verfügung gestellten Budget nicht nur Fahrzeuge besorgt, sondern auch zum Teil umgebaut. Elektrotechnik und Flüssigkeiten wurden entfernt, die Airbags stillgelegt und Leitplanken organisiert. Zur Simulation eines Wildunfalls wurden alte Kartoffeln in Jutesäcken verwendet. Mit einem selbstständig fahrenden Opel Astra wurde eindrucksvoll ein Auffahrunfall gegen die Leitplanke simuliert. Ein feuerroter Alfa Romeo wurde außerdem in Brand gesetzt. Das lichterloh brennende Auto stellte ein perfektes Übungsobjekt für die örtliche Feuerwehr dar, die mit Löschschaum und Wasser dem flammenden Inferno den Garaus machte.

Die Unterbringung und Verpflegung der Versicherungsexperten, wovon auch die Haigerlocher Gastronomie profitierte, organisierte Katharina Klenk.

Das Fazit einer Sachbearbeiterin für Kfz-Schäden: "Man bekommt einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Die Veranstaltung war sehr hilfreich, interessant und dabei auch noch spannend."

Und ganz nebenbei bestand die Möglichkeit, eine Runde im Renntaxi zu drehen, nämlich in einem Porsche GT4 der Firma Wendland Motorsport Rangendingen. Ihre Rennwagen werden normalerweise im Super Sports Cup eingesetzt.