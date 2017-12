Haigerloch Weihnachten eine Zeit des Lichts

Pfarrer Dieter Mayer beantwortete nach der Begrüßung und dem Gedenken an den verstorbenen früheren Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Walter Straub die Frage "Wann fängt eigentlich die Weihnachtszeit an?" mit einem Gedicht. Seine Antwort: "Wenn die ersten Kerzenlichter zuhause, in den Kirchen oder öffentlichen Gebäuden leuchten". Weihnachten sei eben ein Fest des Lichts. Der Pfarrer ging auch auf die im neuen Jahr bevorstehenden Änderungen in der Seelsorgeeinheit ein. Seelenämter für Verstorbene entfallen künftig. Stattdessen wird es vor der Beerdigung eine Trauerfeier geben. In Bad Imnau ist zudem nur noch alle drei Wochen eine Vorabendmesse vorgesehen.

Das Kindergartengebäude soll nach dem Umzug ins neue Bürgerhaus im nächsten April zum Verkauf angeboten werden. Zunächst sollen Gespräche mit der Gemeinde geführt werden. Weitere Renovierungsarbeiten seien am Pfarrhaus nötig. Als Vertretung für die Gestaltung der Gottesdienste im Kurort konnte der ehemalige Rundfunkpfarrer des SWR, Michael Broch, gewonnen werden. Er lebt jetzt in Bad Imnau.

Ortsvorsteher Robert Wenz sprach von einem aktiven Jahr im Kurort mit vielen Festen und Veranstaltungen und der Weihe des Kriegerdenkmals und Feldkreuzes am Hengenbrunnen. Höhepunkt ist aber für ihn der derzeit laufende Umbau der Grundschule zum neuen Bürgerzentrum. Es soll im Frühjahr bezugsfertig sein.