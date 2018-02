Haigerloch Was geschieht am anderen Ende der Leitung?

Begrüßt wurden die Schülerinnen und Schüler von Femke Frerichs, die für die Kooperation mit Schulen verantwortlich ist. Sie führte die Nachwuchshelfer durch die Notrufzentrale. Die Fakten erschlugen die Schulsanitäter beinahe: rund 31 000 Einsätzen werden jährlich von der Leitstelle in Balingen aus koordiniert.

Große Augen bekamen die jungen Helfer auch dann, als sie erfuhren, dass hier täglich zwischen 200 und 250 Telefonate geführt werden. Ständig blinkten rote Lampen über den Tischen auf, das Zeichen, wenn ein Notruf eingeht. So lernten die Jugendlichen die Arbeitsabläufe eines Leitstellendisponenten kennen und erfuhren, was "am anderen Ende der Leitung" geschieht, wenn sie die 112 bei einem ihrer Einsätze an der Eyachtalschule Haigerloch wählen.

Sowohl ein Rettungssanitäter als auch eine Rettungsassistentin erklärten den Schulsanitätern alle Geräte, die ein Rettungswagen mit sich führt und beantworteten geduldig die zahlreichen Fragen der Nachwuchsretter. So wurde das Absauggerät, der Defibrillator, die verschiedenen Tragen und auch der Notfallrucksack vorgestellt. Gleichzeitig wurden auch die Ausbildungsmöglichkeiten beim DRK aufgezeigt.