Haigerloch "Waren durchgeschwitzt, wie nach einem Boxkampf"

Als die Polizei bei ihm eingetroffen sei, habe er überhaupt nicht verstanden, was sie von ihm wollten, erklärte der Mann, der aus Kasachstan stammt und nur gebrochen Deutsch spricht. Er wurde vor Gericht von einer Dolmetscherin unterstützt. Die Situation habe großen Stress in ihm ausgelöst.

Die Polizisten seien aggressiv aufgetreten, hätten ihm die Papiere abgenommen. Er selber sei hingegen überhaupt nicht aggressiv gewesen und habe keinerlei Schimpfwörter benutzt. Schließlich habe die Polizei ihm Handschellen angelegt, was sehr schmerzhaft gewesen sei, und in den Streifenwagen gezwungen. Im Verlauf der ganzen Aktion hätten sie ihn mehrmals geschlagen. In Hechingen hätten sie ihm einen Sack über den Kopf gestülpt und weiter geschlagen. Er habe noch einige Zeit in einer Arrestzelle verbringen müssen. Die Verletzungen, die er davongetragen hatte, ließ er behandeln und fotografieren.

Im Verlauf der Befragung ergaben sich einige Ungereimtheiten, die der Beschuldigte mit Erinnerungslücken erklärte. Die Aussagen der beteiligten Polizeibeamten deckten sich weitgehend mit den Vorwürfen aus der Anklage. Ein erfahrener Polizeibeamte sagte aus, dass er derart massiven Widerstand noch nie erlebt hätte. Weil der Beschuldigte bereits einen Voreintragung wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt hatte, habe er Verstärkung angefordert, bevor er den Angeklagten mit den Vorwürfen der Trunkenheitsfahrt konfrontierte.

Ein Kollege habe "mit Engelszungen" auf den "deutlich betrunkenen" Mann eingeredet, um ihn zum freiwilligen Alkoholtest und später zur Mitfahrt zur Blutentnahme zu bewegen. Vergeblich. Der Mann hätte sie wüst beschimpft, die Kooperation verweigert und habe nur mit maximalem Körpereinsatz auf den Rücksitz im Streifenwagen gelegt werden können, wo er weiter festgehalten werden musste. "Wir waren durchgeschwitzt, wie nach einem Boxkampf", erinnert sich der Zeuge. Der Mann sei regelrecht in Rage gewesen, habe um sich getreten und wüste Beschimpfungen ausgestoßen. Vor dem Polizeirevier habe man ihm einen Spuckschutz überziehen müssen, um die Beamten zu schützen.

Ein mit einer Bodycam aufgenommenes Polizeivideo bestätigte, dass die Beamten zunächst geduldig versucht hatten, den Mann und zwei Frauen, die sich mit ihm im Hof befunden hatten, zu beruhigen. Der Beschuldigte zeigte während dieser Gesprächsversuche keine gewalttätigen Reaktionen, sondern verschränkte lediglich die Hände fest vor der Brust, was dessen Verteidiger zu der Frage an die Polizisten veranlasste: "Nennen Sie das aggressiv?" Die Verhandlung am Amtsgericht Balingen wird mit weiteren Zeugenbefragungen am Dienstag, 15. Dezember, fortgesetzt