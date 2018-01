Haigerloch Vortrag über Kräuter für die kalte Jahreszeit

Sieglinde Hertkorn und Irma Eger begrüßten zum ersten Seniorennachmittag im neuen Jahr zahlreiche Besucher im Pfarrheim und luden zum Kaffee und Kuchen ein.

In einem interessanten Vortrag zeigte Gesundheitsberaterin, Elke Beiter aus Owingen den Senioren, mit welchen Heilkräutern der Winter gut zu überstehen ist.

Trotz des kalten Wetter kamen bei dem Vortrag sogar frische Wildkräuter zum Einsatz, denn im Kräutergarten der Dozentin gibt es sogar in der Winterszeit einige der über 220 verschiedenen Schätze zu bestaunen. So stellte die Kräuterfrau unter anderem die vitaminreiche Vogelmiere, die Erkältungskräuter Gundelrebe, Spitzwegerich, Salbei, Dost und Thymian. Sie erklärte die Möglichkeit der Anwendungen verschiedener Kräuter und Hausmittel und hatte sogar Kostproben dabei. Die Gesundheitsberaterin wies zudem auf die Wirkung von vitaminreicher Kost und die Verwendung von Bitterkräuter in der Winterzeit hin.