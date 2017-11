Haigerloch Vom Meister aus Japan gelernt

Yoshigasaki begann sein Programm mit Basistechniken. Danach lag der Fokus auf den Techniken des ersten Dans (Schwarzer Gurt). Der erste Dan ist die erste Meisterprüfung im Aikido. Sie umfasst Serien von Übungen mit verschiedenen Partnern. Es werden Techniken mit dem Jo (1,40 Meter langer Holzstab), mit dem Bokken (Holzschwert) und dem Tandoo (Holzmesser) verlangt. Insgesamt müssen über 50 Techniken gezeigt werden. Der Prüfling muss also seine ganze körperliche und geistige Präsenz zeigen. Den Abschluss der Dan-Prüfung bildet das Randori, der Übungskampf. Der Prüfling muss sich dabei zwei Minuten lang gleichzeitig drei Angreifern stellen.

Am Samstagnachmittag stellte sich Thomas Häusel, Vorsitzender des Ki-Aikido-Vereins Haigerloch, der Prüfung zum ersten Dan. Er absolvierte sie sauber und souverän und Großmeister Yoshigasaki erteilte ihm großes Lob. Alle Teilnehmer gratulierten Thomas Häusel zu seinem Erfolg und auch der Aikido-Verein ist stolz auf seinen neuen Dan-Träger.

Großmeister Kenjiro Yoshigasaki wurde 1951 in Kagoshima in Japan geboren. Er begann im Alter von zehn Jahren mit Yoga, bevor er sich Aikido und anderen Kampfkünsten widmete. 1973 wurde er Aikido-Lehrer und seit 1977 unterrichtet er Aikido in Europa. Inzwischen betreut er über 120 Dojos (Übungshallen) mit mehr als 4000 Schülern in Europa, Südamerika und Südafrika. Immer wieder kommt Yoshigasaki zu Lehrgängen nach Haigerloch.