Haigerloch Vom Berliner Politik-Parkett ins Eyachtal

Die 52-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete, die in Tübingen geboren ist, in Balingen aufwuchs und in der Eyachstadt noch heute mit ihrem Mann lebt, wird zum Thema "Zusammenhalt in der Gesellschaft" sprechen.

Nach dem Abitur am Gymnasium Balingen studierte Annette Widmann-Mauz acht Jahre Politik- und Rechtswissenschaften an der Eberhard Karls Universität Tübingen, erlangte aber keinen Abschluss, weil sie sich bereits in ihrer Studienzeit vollkommen der Politik zuwandte.

Die politische Vorbelastung kam von nicht ganz ungefähr: Sie war Leiterin einer Mädchengruppe der katholischen Jugend und seit 1984 Mitglied der Jungen Union (JU). Vier Jahre lang, von 1985 bis 1989, gehörte Widmann-Mauz dem JU-Landesvorstand in Baden-Württemberg an.