Haigerloch Volkslieder und orthodoxe Gesänge

Ab 20 Uhr werden die Musiker in der Abendmahlskirche auftreten. Glockenreine Soprane und tiefste Bässe versetzen die Zuhörer in Kathedralen und Klöster des alten Russlands, wo die liturgischen Gesänge mit ihrer schwermütigen Melodik und ihrer reichen Harmonik gepflegt wurden. Trotz fast 80-jähriger Unterdrückung durch das atheistische kommunistische System fanden sich immer wieder Musiker, die diese reiche Tradition über die Zeit gerettet haben.

Das Vokalensemble besteht aus professionellen Sängerinnen und Sängern aus der Schule des berühmten St. Petersburger Konservatoriums und konzertiert bei freiem Eintritt. Nach dem Konzert wird jedoch um Spenden gebeten, um die Kosten der Tournee zu bestreiten und um die Not zu mildern, die in Russland noch immer herrscht und insbesondere Künstler hart trifft. Außerdem unterstützt das Ensemble ein Waisenhaus. Das Programm wurde auch auf CD aufgenommen, diese kann am Ende des Konzertes erworben werden. Vor dem Konzert in der Abendmahlskirche unterhält das Ensemble "Russische Seele" ab 15 Uhr zur Kaffeezeit, im Eingangsbereich des Altenpflegeheims St. Josef.