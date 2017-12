Haigerloch Vier Schritte hin zum Frieden

Zu Besuch war neben Regina Sauter vom Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit auch Ortsvorsteher Gerd Klingler. Er wünschte den Seniorinnen und Senioren ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr und berichtete darüber, was 2017 auf politischer Ebene in Bittelbronn geschehen war.

Zuletzt das vom Gemeinderat beschlossene Anbringen von fünf Straßenlampen im Bereich der Clemenskirche/Unterdorf. Gerd Klingler erwähnte auch die Verlegung der Glascontainer vom Neuen Weg hin zum Sportgelände.

Kein Rückblick ohne Ausblick, deshalb erwähnte der Ortsvorsteher auch, was ihm und dem Bittelbronner Ortschaftsrat für die Zukunft wichtig ist. Das ist in erster Linie die Erschließung von etwa 13 Bauplätzen in den "Bauernwiesen". Auf dem Friedhof sollen zudem ältere und nicht mehr so mobile Menschen künftig besser die Gräber ihrer Verstorbenen erreichen können, indem man dort Treppenaufgänge entfernt und dafür einen geschwungenen Weg anlegt.