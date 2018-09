Haigerloch Vier Blaskapellen machen Musik

Die Hockete beginnt um 10.30 Uhr und von 11 bis 13.30 Uhr spielt der Musikverein aus Gosheim Danach ist von 13.30 bis 14 Uhr eine halbe Stunde lang die Jugendkapelle der MKO an der Reihe.

Von 14 bis etwa 16 Uhr spielt der Musikverein Hausen ob Verena. Mit dieser Blaskappelle verbindet die Musikkapelle Owingen ein besonderes Band, denn sowohl in Hausen als auch in Owingen war der 2016 im Alter von nur 58 Jahren verstorbene Japaner Wataru Takagi als Musiker aktiv. In Owingen als Trompetensolist, in Hausen als Dirigent und Komponist. Die MKO war Anfang Juli zu Gast beim Fest zum 90-jährigen Bestehen des Musikvereins Hausen ob Verena und nun kommen die Hausener zum Gegenbesuch.

Von 16 bis 18 Uhr spielt dann der Musikverein aus Vöhringen zum Festausklang. Somit ist für alle Besucher beste Unterhaltung geboten und natürlich gibt es auch während der ganzen Hockete ein vielseitiges Essens- und Getränkeangebot, unter anderem mit einer großen Salatbüffet, Kaffee und Kuchen und einer Sommerbar.