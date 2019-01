Haigerloch Viele wunderbare Feste und Ausflüge erlebt

Auch Pfarrer Bernhard Dorner in Zell im Wiesental wurde besucht, verbunden mit einem Abstecher in eine dortige Käserei. In der Zeit, als Pfarrer Dorner dann in Wittichen war, entwickelte sich über die Jahre hinweg eine schöne Freundschaft zwischen den Altenwerken Weildorf und Wittichen. Heimatpoet Dieterle schrieb sogar einen kleinen Gedichtvers für die Weildorfer.