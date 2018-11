Haigerloch Viele Geschenkideen für Weihnachten

In den vergangenen Tagen und Wochen hat der Frauenkreis für den Basar wieder ein tolles Angebot selbst gebastelt und hergestellt. So erwarten die Basarbesucher Tür- und Adventskränze in verschiedenen Stilrichtungen, zum Teil beleuchtete Gestecke genauso wie ungeschmückte Kränze aus Buchs, Eibe und vielerlei Koniferen. Dazu kommen Engel, Sterne, Tannen und Herzen aus Holz, Wollsocken, Plätzchenteller und noch viele weitere Geschenkideen für Weihnachten.

Bewirtet wird der Basar mit Kaffee und Kuchen. Mit dem Erlös daraus unterstützt der Frauenkreis Ausbildungsprojekte in Burkina Faso sowie die Renovierung der Vituskapelle auf dem Friedhof, für die im neuen Jahr der Startschuss fallen soll