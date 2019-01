Haigerloch Viele Einsätze und noch mehr Übungen gemeistert

Hauptlöschmeister Alfred Schneider wechselte dagegen am Samstag nach 46 Jahren in die Altersabteilung. Er war viele Jahre lang stellvertretender Abteilungskommandant, Gruppenführer, Gerätewart und Ausschussmitglied. Zum Dank für seine Verdienste bekam er ein Präsent überreicht.

Schriftführer Stefan Richert berichtete unter anderem über die Beteiligung an der Fasnet inklusive Verkehrsab-sicherung beim großen Fasnetsmontagsumzug und den Ausflug in den Hohelohekreis, wo man die Berufsfeuerwehr in Heilbronn und das Salzbergwerk in Bad Friedrichshall besuchte.

Kassenwart Timo Flaiz vermeldete bezüglich 2018 einen kleinen Überschuss, der Gesamtetat sei "sehr zufrieden stellend". Kassenprüfer Michael Kohle bescheinigte Flaiz einwandfreie Arbeit.

Gruols Ortsvorsteher Otto Schneider führte die Entlastung der Amtsinhaber herbei und lobte die Kameradschaft in der Gruoler Wehr sowie die erste Stunzachtalübung. Bürgermeister Heinrich Götz beglückwünschte die Abteilung zur Aufnahme der beiden neuen, erfahrenen Mitglieder.

Laut Jörg Seidel, stellvertretender Kommandant der Gesamtwehr, hatte Gruol 2018 die meisten Einsätze aller Haigerlocher Abteilungen und auch die Zahl von 25 Übungen sei sehr hoch. Seidel beförderte bei der Generalversammlung Kevin Göttler, Frank Pfister und Kevin Troll zu Löschmeistern sowie Dennis Schneider, Thomas Ott und Sebastian Pfister zu Oberfeuerwehrmännern.

Kevin Göttler, Frank Pfister, Ralf Pfister und Matthias Wyland waren bei allen Übungen dabei, Thomas Ott hat lediglich ein Mal gefehlt. Sie bekamen als Dank für ihr Engagement Gutscheine überreicht.