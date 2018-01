Haigerloch Vermisster Junge taucht wieder auf

Der Junge war am Mittwochnachmittag zuletzt gesehen worden, als er in Hart einen Bus bestiegen hatte. Aufgrund der Außentemperaturen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Kind in einer hilflosen Lage befand.

Ein Polizeihubschrauber suchte bis in die Nacht die Gegend ab, auch Man-Trailer-Hunde waren im Einsatz.

Gegen 5 Uhr wurde der Zwölfjährige von seinem Vater im Stadtgebiet von Burladingen angetroffen. Er war unterkühlt und hatte Hunger und Durst, war ansonsten aber unverletzt. Er wurde vom DRK versorgt.