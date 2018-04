Haigerloch Verheißungsvoller Start in den Mai

Am Montag, 30. April, begrüßt das Jugendhaus in der Dorfmitte den Wonnemonat ab 18 Uhr mit dem Stellen des Maibaums. Anschließend ist eine Maihockete im Festzelt beim Jugendhaus geplant.

Wieder mal eine "ruhige Kugel" schieben am Maifeiertag die Imnauer Boulefreunde. Sie eröffnen die Boulesaison mit ihrem schon fast traditioenllen Turnier im Kurpark. Einschreiben dafür kann man sich am Dienstag, 1. Mai, bis 10 Uhr. Das Startgeld beträgt zwei Euro. Gespielt werden vier Runden im Modus Super- Mêlée, bei jedem Durchgang bekommt man also einen neuen Gegner zugelost.

Geboten ist am 1. Mai auch etwas bei der Maihockete des Fischereivereins Bad Imnau bei der Eyachbrücke. Hier gibt es für Wanderer und Radfahren oder Fahrgäste des HzL-Radexpress Eyachtäler – er hält fast unmittelbar vor dem Festzelt – die Gelegenheit, eine Rast einzulegen.